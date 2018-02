Mainz (ots) -



Einen Tag nachdem sie in Dessau als vermisst gemeldet worden war, fand man die chinesische Studentin Yangjie Li am 13. Mai 2016 tot auf. Offensichtlich war sie vergewaltigt und misshandelt worden. Der Fall ist nicht nur aufgrund seiner Grausamkeit auffällig - auch das Vorgehen der Ermittler macht stutzig. Auch deshalb, weil ein Polizistensohn als dringend tatverdächtig gilt. In der ZDFinfo-Dokumentation "Tatort Dessau - Der Fall Yangjie Li" rekonstruieren Carla Röthig und Sven Ihden am Dienstag, 20. Februar 2018, um 20.15 Uhr den Mord und beleuchten die Ermittlungsarbeit der Polizei.



Bereits 2005 sorgte die Dessauer Polizei für Schlagzeilen, nachdem der Asylbewerber Oury Jalloh aus Sierra Leone aus ungeklärten Umständen in einer Zelle des Dessauer Reviers verbrannt war. Zwei Jahre später gerieten die Beamten wieder in die Schlagzeilen: Drei Dessauer Polizisten, so deckte der Berliner Tagesspiegel auf, sollen von ihrem Vorgesetzten angehalten worden sein, die Erfassung rechtsextremer Straftaten zu vertuschen. Waren die Ermittlungen im Mordfall Yangjie Li der nächste Fall in der Dessauer Pannenserie?



ZDFinfo wiederholt "Tatort Dessau - Der Fall Yangjie Li" am Montag, 26. Februar 2018, um 1.15 Uhr sowie am Samstag, 17. März 2018, um 23.15 Uhr.



