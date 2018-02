Eine Korrektur von 10 Prozent an den Weltbörsen ist laut Marktexperte Robert Halver, Baader Bank, kein Grund die Crash-Ängste anzutreiben. Die US-Zinsanhebungen seien so eingepreist, wie das Amen in der Kirche. Die einzige Gefahr sieht Halver, wenn die Zinsen schneller als gedacht steigen. Bei der weltweiten Verschuldung sei das ein eher unwahrscheinliches Szenario. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperte Robert Halver, Baader Bank, die Infaltionserwartungen und der wohl noch sehr steinige Weg zu steigenen Löhnen.