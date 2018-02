Der Konzernumsatz kletterte in den drei Monaten per Ende Dezember um 8,1 Prozent auf 3,55 Milliarden Euro. Damit konnte das Unternehmen bei einem festen Wechselkurs ein Plus von 9,1 Prozent auf 3,58 Milliarden Euro erzielen. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) verringerte sich um 58,7 Prozent auf minus 24,9 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens noch mit einem Verlust von rund 43 Millionen Euro gerechnet. Unter dem Strich verringerte sich der Konzernverlust um gut ein Drittel auf 58,7 Millionen Euro.

Wesentlich entscheidender ist jedoch nach dem Dämpfer aus der Vorwoche das heute ganz frisch markierte Jahreshoch, dass die Stärke der Aktie unterstreicht und oberhalb der Widerstandszone aus 2015 bei grob 17,36 Euro nun weitere Kursgewinne nach sich ziehen könnte. Die vielversprechende Sommersaison ...

