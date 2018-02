Die JEC World 2018 findet in Paris, auf dem Messegelände (Paris Nord Villepinte Exhibition Centre) in den Hallen 5 und 6 vom 6. bis 8. März 2018 statt. Bereits 2017 waren über 40.000 Besucher nach Paris gereist, um sich über die Neuheiten der mehr als 1.300 Aussteller aus über 100 Ländern zu informieren. Die Besucher schlüsselt der Veranstalter nach folgenden Branchen auf: 33 Prozent Luftfahrt, 29 Prozent Automobil und Transport, 6 Prozent erneuerbare Energien, 10 Prozent Industrie, Bau und Marine. Im Wettbewerb um die JEC Innovation Awards haben es 30 Unternehmen in die Finalrunde geschafft. Die Preise werden am 7. März auf der JEC World verliehen.

Die gesamte Wertschöpfungskette auf der JEC

Die Aussteller decken das gesamte Portfolio entlang der Wertschöpfungskette von Composite-Produkten ab. So stellt Krauss Maffei, München, seinen Messeauftritt unter das Thema "großserientaugliche Verfahren und zukunftsweisender Leichtbau". Im Pav. 6, Stand F61 zeigt das Maschinenbauunternehmen ...

