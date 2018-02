Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag nach der Erholung vom Vortag etwas Ruhe eingekehrt. Der SMI tritt aktuell auf der Stelle und verteidigt damit weiterhin die gestern zurückgewonnene Marke von 8'800 Punkten. Allerdings hat der Leitindex seit Erreichen des Allzeithochs Ende Januar mehr als 800 Stellen eingebüsst. Auslöser für die einschneidende Korrektur an den Weltbörsen waren in erster Linie Zinssorgen sowie die Angst vor Inflation.

Der Aufwärtstrend bei den Bond-Renditen scheine nach wie vor intakt zu sein, so ein Händler. Dieses Szenario berge für Aktien kurzfristig weitere Kursrisiken. Die von Nervosität geprägte Stimmung lässt sich hierzulande auch anhand des Volatilitätsindex VSMI ablesen. Dieser rutscht zwar weiter ab, steht mit 23 Punkten aber immer noch auf einem hohen Niveau. Die Anleger warten derweil auf weitere Angaben zur Inflationsentwicklung. Im Fokus steht die am Mittwoch anstehende Publikation der US-Konsumentenpreise. Die Daten könnten Hinweise dazu liefern, ob die Inflationssorgen berechtigt sind.

Bis um 12 Uhr büsst der Swiss Market Index (SMI) moderate 0,04% auf 8'818,45 Punkte ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert gleich wenig und steht bei 1'444,74 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) rückt um leichte 0,05% auf 10'173,07 Punkte vor. Die 30 wichtigsten Titel notieren zur Berichtszeit je zur Hälfte im Minus und im Plus.

Die Aktien von ABB sind im Handelsverlauf ...

