Paris - Die Aktienmärkte in Europa haben am Dienstag wieder etwas nachgegeben. Den Anlegern mangele es derzeit noch an echter Überzeugung, schrieb Marktanalyst Neil Wilson von ETX Capital. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank bis zum Mittag um 0,64 Prozent auf 3346,92 Punkte.

Am Freitag war das Börsenbarometer im Sog der schwachen Wall Street auf den tiefsten Stand seit knapp einem Jahr gefallen. Am Montag hatte der EuroStoxx 50 dann einen Stabilisierungsversuch unternommen und mehr als eineinhalb Prozent zulegen können.

Auch die jüngste zweitägige Rally an der Wall Street reiche womöglich nicht aus, um die Anleger nun zu Käufen zu bewegen, erklärte Wilson. An der tonangebenden US-Börse zeichnete sich am Dienstag zuletzt ebenfalls ein Handelsstart mit Verlusten ...

