Dividenden stellen eine eher defensive Renditequelle dar - die an Bedeutung gewinnen könnte. Erfolgt die Auswahl der Dividendenperlen mit Sachverstand, kann dies dem Portfolio zusätzliche Stabilität verleihen. Eine neue Strategie zeigt, wie sich Bewährtes innovativ «verpacken» lässt. Laut dem Aktien Research des Vontobel Investment Banking könnte die Dividendenkomponente nach mehreren Jahren der Fokussierung auf die Kursrenditen nun stärker an Bedeutung gewinnen. Eine Strategie in Bezug auf ausschliesslich Schweizer Dividendenperlen könnte vor diesem Hintergrund ein Portfolio bereichern. Das Konzept des Vontobel Swiss Smart Dividend Performance-Index basiert auf der Vontobel-Expertise im Schweizer Aktienresearch in...

