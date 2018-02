Essen (ots) -



Ab Februar startet DEICHMANN mit einem eigenen Influencer Club. Ausgewählte Blogger und Influencer profitieren hierbei von einem umfangreichen Netzwerk, Kooperationsmöglichkeiten und Einblicken in die Welt der Schuhmode bei Europas größtem Schuheinzelhändler. Außerdem bietet der Club Seminare und Workshops zur persönlichen und beruflichen Weiterbildung.



"Wir arbeiten schon viele Jahre erfolgreich mit Bloggern und Influencern zusammen. Der DEICHMANN Influencer-Club ist somit eine konsequente Weiterentwicklung unserer bisherigen Zusammenarbeit mit Social-Media-Akteuren. Wir freuen uns auf eine kreative Zusammenarbeit mit vielen interessanten Fashion-Influencern mit einem besonderen Faible für modische Schuhe", so Unternehmenssprecher Ulrich Effing.



Durch die vielschichtige Unterstützung der Club-Mitglieder über eine Facebook-Plattform zum regelmäßigen Austausch untereinander sowie durch verschiedene Workshops und die Teilnahme an spannenden Medienprojekten sollen Influencer inspiriert werden.



Für potenzielle Bewerber ist wichtig, dass sie sich mit DEICHMANN identifizieren können. Eine kreative Ader, originelle Bildsprache und sprachliches Talent zeichnen zukünftige Club-Mitglieder ebenso aus wie die Begeisterung für Fashion und Lifestyle.



Die Club-Mitglieder werden regelmäßig über News aus dem Hause DEICHMANN informiert und haben außerdem die Möglichkeit, an Fotoshootings und Veranstaltungen teilzunehmen. Der DEICHMANN Influencer Club bietet auch hervorragende Möglichkeiten, die persönliche Reichweite zu erweitern.



Die DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Gründerfamilie. Das Unternehmen ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und beschäftigt weltweit über 38.000 Mitarbeiter. Unter dem Namen DEICHMANN werden Filialen geführt in Deutschland, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kroatien, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, der Türkei und Ungarn. Darüber hinaus ist die Gruppe vertreten in der Schweiz (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), in den Niederlanden (vanHaren), in den USA (Rack Room Shoes/Off Broadway). In Deutschland gehört zudem die Roland SE zur Unternehmensgruppe. Mit der MyShoes SE ist das Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten.



