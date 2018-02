Unterföhring (ots) -



- In der Originalfassung mit deutschen Untertiteln ab 16. Februar auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand - Zehnteilige satirische Serie vom Late-Night-Talker Stephen Colbert



Er war TV-Superstar mit seiner Reality-Show "The Apprentice" und regiert seit einem Jahr die USA als hätte er die TV-Show nie verlassen: Donald J. Trump. So ist es nur folgerichtig, dass der US-Präsident zur Hauptfigur in einer satirischen Animationsserie wird. Wenige Tage nach der US-Ausstrahlung präsentiert Sky nun die Showtime-Serie "Our Cartoon President" in der Englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand. Die zehnteilige Animationsserie ist ab dem 3. April immer dienstags gegen 22.00 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen.



Über "Our Cartoon President":



Es vergeht kaum ein Tag, an dem die Medien weltweit einmal nicht über den aktuellen US-Präsidenten berichten. Insbesondere für die Late-Night-Talker in den USA sind die Twitter-Tiraden und sonstigen Kapriolen ihres "Commander in Chief" eine willkommener Anlass, um Donald Trump und Co. durch den Kakao zu ziehen. Von Showtime kommt nun eine Animationsserie, produziert von US-Talkshow-Moderator und Satiriker Stephen Colbert ("The Late Show" auf CBS) und Chris Licht, die uns Tür und Tor in der 1600 Pennsylvania Avenue öffnet. Die zehn halbstündigen Episoden folgen den "wahren" Missgeschicken des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald J. Trump. Niemand bleibt in dieser satirischen Serie verschont - weder Familienmitglieder, Angestellte und Berater im Weißen Haus noch Politiker beider Parteien. Neben Colbert und Licht fungiert R.J. Fried als ausführender Produzent und gleichzeitig als Showrunner. Tim Luecke verantwortet die Animationen, Matt Lappin ist beratender Produzent.



Facts:



Originaltitel: "Or Cartoon President", Animationsserie, 10 Episoden, je ca. 30 Minuten, USA 2018. Showrunner: R.J. Fried. Ausführende Produzenten: Stephen Colbert, Chris Licht, R.J. Fried. Animationen: Tim Luecke. Beratender Produzent: Matt Lappin.



Ausstrahlungstermine:



Ab 16. Februar 2018 im englischen Original mit deutschen Untertiteln auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Ton Demand, sowie ab 3. April 2018 immer dienstags gegen ca. 22.00 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).



