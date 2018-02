München (ots) - Am 14.Februar 2018 findet der traditionelle Politische Aschermittwoch der Bayernpartei im niederbayerischen Vilshofen statt. Auch denen, die nicht anreisen können, möchten wir die Möglichkeit geben, dabei zu sein.



Sie haben ab 11:00 Uhr die Möglichkeit, den Politischen Aschermittwoch der Bayernpartei live als Podcast zu verfolgen.



Kopieren Sie einfach die Adresse unseres Radiosenders in Ihren Browser: http://radio-freies-bayern.de/



