Berlin (ots) - Mehr als 400 Gäste, 40 Speaker, zwei Tage volles Programm: Am 21. und 22. März 2018 treffen sich Visionäre und Wegbereiter wie Kai Diekmann, Ralf Dümmel, Christoph Keese und Sascha Lobo zu VISION.A - die Digitalkonferenz von APOTHEKE ADHOC und Apotheken Umschau in Berlin. Sie präsentieren ihre Ideen für die Digitalisierung des Apotheken- und Pharmamarkts und debattieren an zwei Tagen mit den Gästen und weiteren Top-Speakern wie Thea Dorn, Thomas Schulz, Dr. Klemens Skibicki uvm. Moderator ist erneut Dr. Hajo Schumacher.



Ex-BILD-Herausgeber Kai Diekmann diskutiert mit Start-Up-Unternehmern über Mut zum Erfolg. "Höhle der Löwen"-Juror Ralf Dümmel berichtet aus seiner beruflichen Praxis und am Beispiel eines Investments, das den Einstieg in den Apothekenmarkt plant. Thea Dorn spricht über künstliche Intelligenz und echte Vernunft. Christoph Keese und Thomas Schulz inspirieren mit ihren Impulsen aus dem Silicon Valley. Außerdem im Programm: Hochkarätige Keynotes und Debatten mit Sascha Lobo und Prof. Dr. Klemens Skibicki sowie spannende Smart Labs mit Branchengrößen und Pharma-Pros.



Am Abend des ersten Konferenztages eröffnet Kabarettist Timo Wopp die Verleihung der VISION.A Awards. In sechs Kategorien werden zum dritten Mal die besten, disruptivsten, neuartigsten Ideen und Digitalstrategien aus Apotheke & Pharma ausgezeichnet. Rund 60 Bewerbungen gingen bis Ende Januar ein. Nun hat eine Jury aus Branchenexperten die Qual der Wahl.



"VISION.A bringt nicht nur Experten aus Apotheke und Pharma zusammen. Wir schauen über den Tellerrand und wollen wissen, wie andere Branchen und Unternehmen mit den Herausforderungen der Digitalisierung umgehen", sagt Thomas Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC.



Und das Beste: Noch gibt es Tickets! Wer bis zum 15. Februar 2018 um 23:59 Uhr sein Ticket bucht, spart bis zu 160,00 Euro: http://vision.apotheke-adhoc.de/digitalkonferenz/tickets/



