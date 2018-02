Es ist ein riesen Universum, das sich hinter den Kapitalmärkten verbirgt. Die Kreativität und Ertragsorientierung (wer will schon von Gier sprechen) schaffen immer neue Perspektiven und versteckte Ecken in unserer Kapitalwelt. Dies alles zu überblicken und zu kontrollieren ist fast unmöglich, aber zumeist sind die Kapitalmarktereignisse pauschal begründet, weil auch für Alle sichtbar. Steigende Inflation, gute Konjunktur, gute Firmenergebnisse, relativ billig gegenüber allem Anderen, es gibt viele Möglichkeiten der allgegenwärtigen Transparenz. Was es aber zumeist nicht gibt ist die Erkenntnis, wie denn all diese öffentlichen Parameter gerade miteinander zusammen hängen, oder noch besser gerade mit- oder gegeneinander gelesen...

