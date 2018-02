Die vorläufigen CME Group Daten zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Montag um mehr als 4.5K Kontrakte gefallen ist, während das Ergebnis am Freitag 202.823 Kontrakte betrug. Das Volumen fiel um 103,6K Kontrakte. GBP/USD unterliegt langfristigem Abwärtsrisiko Das Cable ließ die hawkish Haltung der BoE in der vergangenen Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...