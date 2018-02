Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britische Inflation übertrifft Prognose

Die britische Inflation ist im Januar höher gewesen als erwartet, was die Bank of England (BoE) in ihrer Einschätzung bestärken dürfte, die Zinsen anzuheben, um die Inflation wieder auf den Zielwert von 2 Prozent zu bringen. Wie die nationale Statistikbehörde berichtete, stiegen die Verbraucherpreise um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang der Inflationsrate auf 2,9 Prozent erwartet.

Neues Rekordtief bei Wochentender der EZB

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft weiter abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,3 nach 1,6 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Das ist ein neues Rekordtief; der bisherige Tiefstand war in der vorigen Woche mit einer Zuteilung von 1,6 Milliarden Euro verzeichnet worden.

Widerstand in SPD gegen kommissarischen Vorsitz für Nahles

In der SPD hat der Widerstand gegen eine Übernahme des kommissarischen Parteivorsitzes durch Fraktionschefin Andrea Nahles zugenommen. Schleswig-Holsteins SPD forderte den Parteivorstand in einem Beschluss dazu auf, die angekündigte "Benennung von Andrea Nahles als kommissarische Parteivorsitzende nicht durchzuführen", berichtete die Tageszeitung Die Welt unter Berufung auf Parteikreise. Stattdessen solle "satzungsgemäß eine Person aus der Reihe der stellvertretenden Parteivorsitzenden die Geschäfte kommissarisch fortführen", bis ein Bundesparteitag die Frage des Parteivorsitzes geklärt habe.

Nato fordert von Deutschland weiter steigende Verteidigungsausgaben

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die künftige Bundesregierung aufgefordert, die Verteidigungsausgaben weiter zu erhöhen. Stoltenberg begrüßte am Dienstag in Brüssel, dass Deutschland "die Kürzungen gestoppt" und mit einer Steigerung des Wehretats begonnen habe. Er erwarte, dass Berlin diesen Kurs in Richtung des Nato-Ausgabenziels von 2 Prozent der Wirtschaftsleistung fortsetze.

IEA: Boomende US-Schieferölproduktion überschwemmt Ölmarkt

Die US-Schieferölproduktion wird voraussichtlich die globale Ölnachfrage übersteigen und die Preise in diesem Jahr belasten, warnt die Internationale Energie-Agentur (IEA) in ihrem aktuellen Monatsbericht zum Ölmarkt. Die Rohölproduktion der USA und einiger anderer Produzenten außerhalb der Organisation der Erdöl exportierenden Länder (Opec) wird die Nachfrage im Jahr 2018 wahrscheinlich übersteigen, wodurch das Marktgleichgewicht untergraben wird.

Türkischer Präsident Erdogan warnt vor Erdgasförderung vor Zypern

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat internationale Ölfirmen davor gewarnt, sich an der Erdgasförderung vor der Küste Zyperns zu beteiligen. "Glaubt nicht, dass die opportunistischen Versuche, vor der Küste Zyperns nach Erdgas zu suchen, unserer Aufmerksamkeit entgehen", sagte Erdogan in einer Rede in Ankara. "Wir warnen alle, die in Zypern die Grenzen überschreiten, vor Fehlkalkulationen."

China geht gegen Milliarden-Import von Styrol aus den USA vor

Die Spannungen in den Handelsbeziehungen zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten der Welt, China und den USA, vergrößern sich. Seit Dienstag müssen Unternehmen in der Volksrepublik für den Import der Chemikalie Styrol aus den USA eine "Kaution" von 5 bis 10,7 Prozent zahlen - das Geld würde bei Verhängung eines Einfuhrzolls einbehalten. Diese Entscheidung ist noch nicht gefallen, wird aber von Peking erwogen.

Südafrikas Präsident leistet offenbar erbitterten Widerstand gegen Entmachtung

Südafrikas Präsident Jacob Zuma widersetzt sich offenbar erbittert der Entmachtung durch die eigene Partei. Der Vorsitzende der Regierungspartei ANC, Cyril Ramaphosa, habe Zuma in der Nacht zu Dienstag persönlich die Aufforderung der Parteigremien zum Rücktritt überbracht, berichteten südafrikanische Medien unter Berufung auf ANC-Kreise. Der von zahlreichen Korruptionsskandalen belastete Präsident habe aber klar gemacht, dass er der Aufforderung nicht Folge leisten werde.

Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt sich - Studie

Der Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt sich und könnte einer neuen Studie zufolge bis zum Ende des Jahrhunderts 65 Zentimeter betragen. Diese Zahl, die mit Schätzungen der UNO übereinstimmt, könnte für Küstenstädte ernsthafte Folgen haben, heißt es in der vom US-Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) veröffentlichten Untersuchung.

February 13, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

