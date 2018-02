Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Im Kampf gegen schlechte Luft und drohende Dieselfahrverbote will die Bundesregierung die Einführung eines kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs prüfen. Das geht aus einem gemeinsamen Brief von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) und Finanzminister Peter Altmaier (CDU) an die EU-Kommission hervor, in den Dow Jones Newswires Einblick hatte.

In den fünf Städten Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen und Mannheim soll getestet werden, wie die kostenlose Benutzung von Bussen und Bahnen angenommen wird und ob es die Luft verbessert. "Wir planen, die effektivsten Maßnahmen in allen Städten umzusetzen", heißt es in dem Schreiben. Der Bund würde die Kommunen bei den höheren Kosten unterstützen.

Außerdem sollen die großen Autoflottenbetreiber und der Staat ermuntert werden, ihren Fahrzeugbestand auf umweltfreundlich zu trimmen. "Wir werden substanzielle zusätzliche Anreize für Elektrofahrzeuge bereitstellen, insbesondere durch steuerliche Vorteile für Unternehmen und höhere Subventionen für Niedrigemissions-Taxis und Nutzfahrzeuge und öffentliche Flotten", schreiben die drei Minister an EU-Umweltkommissar Karmenu Vella.

Die neue große Koalition, so sie denn in Amt und Würden kommen sollte, will sich außerdem "umgehend" an einen neuen gesetzlichen Rahmen machen, damit Bundesländer und Städte wirksame Obergrenzen für den Schadstoffausstoß von Bussen und Städte erlassen können. "Das neue Paket wird so schnell wie möglich in Kraft treten, spätestens Ende des Jahres."

Mitte März will die EU-Kommission entscheiden, ob sie Klage gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof wegen der seit Jahren zu schlechten Luft in mehreren Dutzend Städten erhebt. Doch vor den Europarichtern könnten bereits die Kollegen vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Fahrverbote für Diesel aussprechen. Übernächsten Donnerstag verhandelt das Gericht die Klage der Deutschen Umwelthilfe, ob die Kommunen zum Schutz der Gesundheit einen Bann für Selbstzünder erlassen müssen.

Vergangenes Jahr wurden in 70 Städten hierzulande die Grenzwerte für die giftigen Stickoxide überschritten, in 20 davon deutlich. Hauptquelle für die Gase war der Verkehr.

