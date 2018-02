Es scheint, dass Waymo, die Tochtergesellschaft des Google-Mutterunternehmens Alphabet (WKN:A14Y6H), sein Programm auf die Überholspur bringt. In einer gemeinsamen Erklärung mit Fiat Chrysler Automobiles (WKN:502391) hat Waymo bekannt gegeben, dass er "Tausende" von Chrysler-Pacifica Minivans in seine Flotte aufnehmen wird.



Dieser Zuwachs kommt im Vorfeld von Waymos Plänen, den "weltweit ersten selbstfahrenden Taxidienst" noch in diesem Jahr in Phoenix als kommerzielles Unternehmen einzuführen. Das Unternehmen plant, den Service auf "weitere Städte in den USA" auszudehnen.



"Mit der weltweit ersten Flotte selbstfahrender Autos auf der Straße sind wir von Forschung und Entwicklung zu Betrieb und Einsatz übergegangen", sagte John Krafcik, CEO von ...

