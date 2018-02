Mit der Rentenerhöhung im Juli wird die Zahl der steuerpflichtigen Ruheständler wachsen. Wie sie ihre Steuerlast mindern können, welche gesetzlichen Spielregeln sie dabei beachten sollten.

Eine doppelte Besteuerung von Renten sei verfassungswidrig, warnt Franz Ruland, ehemals Chef der Deutschen Rentenversicherung. Ruland meint den Übergang von einer ehemals nahezu steuerfreien gesetzlichen Rente zu einer im Jahr 2040 voll besteuerten. Wer in den kommenden Jahren in Rente geht, hat in der Vergangenheit Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung versteuert und soll künftig auf die Rente Steuern zahlen.

Bei den Rentnerjahrgängen ab 2015 führt dieses System zu einer steuerlichen Doppelbelastung. Dies hatte das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zur Rentenreform von 2005 eigentlich ausgeschlossen (2 BvL 17/99). Einige der Betroffenen haben daher gegen die Doppelbesteuerung geklagt. Noch steht ein abschließendes Urteil aus.

Von Juli an sind zusätzlich 54.000 Rentner einkommensteuerpflichtig. Grund dafür ist die anstehende Rentenerhöhung von drei Prozent im Westen und 3,2 Prozent im Osten. Insgesamt müssen dann 4,4 Millionen Rentner Steuern zahlen. Wer in diesem Jahr in den Ruhestand geht, muss 76 Prozent seiner gesetzlichen Rente versteuern. Die übrigen 24 Prozent bleiben bis zur letzten Rentenzahlung steuerfrei. Beispiel: Ein Rentner erhält brutto 1250 Euro pro Monat Rente. Demnach blieben ihm 300 ...

