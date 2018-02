Mainz (ots) - Woche 07/18 Mittwoch, 14.02.



7.20 Mördern auf der Spur Ermittler an ihren Grenzen Deutschland 2016



7.50 Auf Verbrecherjagd - Das Rätsel um Suzy Lamplugh Großbritannien 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderung, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen:



9.35 Mördern auf der Spur Wenn Ehemänner morden Deutschland 2016



10.05 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017



10.50 Tatort Telefon Bei Anruf Abzocke Deutschland 2017



11.35 Amazon - gnadenlos erfolgreich Deutschland 2017



12.20 Tatort Internet Plattform der Betrüger Deutschland 2017 Vorsicht, Taschendiebe! Um 12.45 Uhr - entfällt!



13.05 ZDF.reportage Aufgehebelt und ausgeraubt Der Kampf gegen Einbrecher Deutschland 2017



13.35 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un



14.35 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014



15.15 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer



16.00 auslandsjournal - die doku Nordkorea zwischen Führerkult und Autoscooter Im Märchenland des jungen Kim Südkorea 2014



16.45 Brudermord am Airport Die Spur führt nach Nordkorea



17.30 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018



18.15 auslandsjournal - die doku Rätselhaftes Nordkorea Reise durch ein abgeschottetes Land Nordkorea 2018 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturen: 23.10 Millionenstadt über den Wolken Abenteuer Landung



23.50 Wolkenkratzer - Die spektakulärsten Hochhäuser der Welt Shanghai Tower



0.35 Leschs Kosmos Digitale Stimmenfänger - Meinungsmache im Netz Deutschland 2017



1.05 DDR mobil - Zwischen Reichsbahn und Rasendem Roland Deutschland 2017



1.50 Die schwersten Unglücke der DDR Schuld ist nie der Sozialismus Deutschland 2016



2.50 DDR mobil - Hoch hinaus mit Interflug Deutschland 2017



3.35 ZDF-History Margot Honecker - Die Bilanz Deutschland 2018



4.05 Von FDJ bis FKK Wie die DDR wirklich war Deutschland 2013



4.50 ZDF-History Mielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der Stasi Deutschland 2010



