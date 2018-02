IRW-PRESS: Sovereign Metals Limited: Sovereign Metals Limited: Fortschritte bei der Vormachbarkeitsstudie zu Malingunde und Neuigkeiten aus dem Marketing

13. FEBRUAR 2018, Sovereign Metals Limited (das Unternehmen oder Sovereign) freut sich, die Marktteilnehmer über die Fortschritte der Vormachbarkeitsstudie (VMS) für das außergewöhnlich kostengünstige Projekt Malingunde, einer in Saprolith gelagerten Graphitlagerstätte (Projekt Malingunde oder das Projekt), zu informieren.

Die VMS ist darauf ausgelegt, auf den hervorragenden Ergebnissen der Scoping-Studie aufzubauen, die das Potenzial eines Betriebs mit sehr wenig Kapital und sehr niedrigen Betriebskosten bei einer jährlichen Graphitkonzentrat-Produktion von ~44.000 Tonnen über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 17 Jahren aufgezeigt hat.

Zusammenfassung der wichtigsten Aktivitäten - Technische Planung: DRA Global (Minnovo Pty Ltd in Perth) wurde als technischer Berater für das Projekt ausgewählt und hat damit begonnen, die historischen Projektinformationen zu überprüfen. DRA verfügt über bedeutende Erfahrung in der Entwicklung von Graphit-Abbaubetrieben in Afrika und Nordamerika. - Bergbau: Es wurden Grubenoptimierungen abgeschlossen und vorläufige Zeitplanungen für die Mine entwickelt. Für Kalkulationszwecke wurden Angebotsanforderungen an Auftragnehmer im Bereich Bergbau versandt. In Kürze wird mit der detaillierten Minenplanung begonnen. - Ressourcenbohrungen: Ende 2017 wurde die Kernluftbohrung von 210 Bohrlöchern über 6.212 Meter abgeschlossen, wobei der erste Satz der hochwertigen Kernluftbohrergebnisse bereits veröffentlicht wurde. Die weiteren Untersuchungsergebnisse zur Definition und Hochstufung der Ressourcenklassifikation sowie zur Erkundung der Graphitmineralisierung an der südlichen Erweiterung von Malingunde und anderer Zielgebiete werden gemeldet, sobald sie vorliegen. - Verarbeitung: Das Programm, mit dem geprüft werden soll, ob anstatt der primären Zerkleinerungs- und Verarbeitungseinheiten ein Wäscher (Scrubber) im Front-End-Bereich der Verarbeitung geeignet ist, macht gute Fortschritte. Auch die Variabilitätstests haben begonnen; die Ergebnisse beider Programme werden gemeldet, sobald sie eingegangen sind. - Infrastruktur: Eine Untersuchung des Standorts für die Einrichtung zur Lagerung der Abgänge, für die Müllhalden, die Vorratshalden und die Verarbeitungsanlage ist abgeschlossen; die bevorzugten Optionen wurden ausgewählt. Die Pumpenversuche an den neuen Hydro-Monitoring-Messstellen für die Untersuchungen zur Grubenentwässerung sind beinahe abgeschlossen. - Umweltbelange: Spezielle Umwelt-Basisstudien mit Standortbesuchen in der feuchten Jahreszeit sind weiterhin im Gange. Der Bericht der Scoping-Studie zur sozialen und ökologischen Folgenabschätzung sollte planmäßig zum Ende des 1. Quartals abgeschlossen sein. - Soziale Belange: Die erste Runde der mit den Interessengruppen geführten Konsultationen ist abgeschlossen. Eine zweite Runde von Konsultationen wird nach Einreichung des Berichts der Scoping-Studie beginnen. - Soziale Unternehmensverantwortung: Ende 2017 hat das Unternehmen zwei Brunnen für die Gemeinden in der Umgebung der Lagerstätte Malingunde eingerichtet. Vor kurzem wurde eine Einweihungsfeier für die Brunnen abgehalten, an der Vertreter der Gemeinden, der Regierung und von Nichtregierungsorganisationen teilnahmen. - Die VMS liegt im Zeitplan: Die VMS sollte termingerecht Mitte 2018 fertig gestellt sein, wobei bestimmte Arbeitsprogramme darauf ausgelegt sind, dass sie unmittelbar bis in das Stadium der endgültigen Machbarkeitsstudie weitergeführt werden.

Abbildung 1 (LHS): Pumpenversuche an den neuen Hydro-Monitoring-Messstellen für die Untersuchungen zur Grubenentwässerung in Malingunde. Abbildung 2 (RHS): Trommelwäscher, der für das Prüfarbeitsprogramm im Rahmen der VMS bei ALS Global (Perth) im Einsatz ist.

Abbildung 3 (LHS): Ein neuer Brunnen mit Pumpe für die Gemeinden vor Ort, der von Sovereign Services Ltd, einer Tochtergesellschaft von Sovereign Metals, installiert wurde. Abbildung 4 (RHS): Der Country Manager von Sovereign, Dries Kruger, bei der Einweihung der Brunnen und Pumpen, zusammen mit Vertretern der Gemeinden vor Ort, der Regierung und von Nichtregierungsorganisationen.

Neuigkeiten aus Vertrieb und Marketing Führungskräfte von Sovereign sind vor kurzem nach Nordamerika, Europa und China gereist, um die Produktverkaufs- und Marketing-Aktivitäten zu unterstützen; dabei erwiesen sich die hochwertigen Konzentrate von Sovereign für die Einkäufer von Graphit als außerordentlich interessant.

Vor dem Hintergrund von Gesprächen mit Branchenteilnehmern ist es offensichtlich, dass die hochwertigsten Graphitkonzentrate nach wie vor die großen, sehr großen und supergroßen Flockenteilchen sind, die primär in industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen, etwa für Feuerfest-, Gießerei- und expandierbare Produkte. Das Marketingteam von Sovereign geht davon aus, dass diese Sektoren dem Wert nach momentan den Großteil des gesamten weltweiten Marktes für natürlichen Schuppengraphit repräsentieren.

In Anbetracht des Schwerpunktes auf Konzentrate mit großen, sehr großen und supergroßen Flocken im Projekt Malingunde bemüht sich Sovereign derzeit um nachhaltige Beziehungen mit Käufern von hochwertigem Graphit, um zu verlässlichen Verkaufsvereinbarungen zu gelangen, die das Potenzial bieten, die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu unterstützen.

Das Unternehmen stellt fest, dass Kugelgraphit, das in Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird, ein wichtiger Nachfragemarkt für Graphitkonzentrate bleibt, wobei geringwertige Rohkonzentrate mittlerer und kleiner Größe im Allgemeinen als Ausgangsmaterialien für die Kugelgraphitverarbeitung eingesetzt werden. Das Unternehmen ist nach wie vor damit befasst, das Material aus Malingunde für den Einsatz durch wichtige Batterien-Endverbraucher zu qualifizieren.

Erklärung der kompetenten Person Die Informationen in dieser Pressemeldung, die sich Produktionsziele beziehen, stammen aus einer Pressemeldung mit dem Titel Malingunde Scoping Study Delivers Rare Combination of Exceptionally Low Capex & Opex vom 20. Juni 2017. Diese Pressemeldung kann unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden. Die in der Originalmeldung enthaltenen Informationen, die sich auf die Produktionsziele beziehen, basieren auf Datenmaterial, das von Herrn David Dodd, einem Fellow des Southern African Institute of Mining and Metallurgy, zusammengestellt bzw. geprüft wurde. Herr Dodd hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Das Unternehmen bestätigt, dass dem Unternehmen keine neuen Informationen oder Daten vorliegen, die sich wesentlich auf die in der Originalmeldung enthaltenen Informationen auswirken und die wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen zugrunde liegen und in der Originalmeldung enthalten sind, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt ferner, dass die Form und der Kontext, in denen die entsprechenden Erkenntnisse der Sachverständigen in dieser Pressemeldung dargestellt werden, nicht wesentlich von der Originalmeldung abweichen.

Das Produktionsziel, auf das in dieser Meldung Bezug genommen wird, basiert auf der Rahmenbewertung von Sovereign Metals Limited für das Projekt Malingunde, die am 20. Juni 2017 über die ASX veröffentlicht wurde. Die Informationen hinsichtlich des Produktionsziels, die das Unternehmen in Übereinstimmung mit den ASX-Vorschriften 5.16 und 5.17 in einer öffentlichen Bekanntmachung veröffentlichen muss, waren in der ASX-Meldung von Sovereign Metals vom 20. Juni 2017 enthalten. Das Unternehmen bestätigt, dass die wesentlichen Annahmen, die dem Produktionsziel zugrunde liegen, auf das in der Meldung vom 20. Juni 2017 Bezug genommen wird, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die u.U. an Begriffen wie erwartet, rechnet mit, glaubt, prognostiziert, plant und vergleichbaren Ausdrücken zu erkennen sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Ansichten von Sovereign in Hinblick auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Sovereign liegen. Diese könnten zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von solchen Aussagen bewirken. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. Sovereign verpflichtet sich nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung später zu aktualisieren oder korrigieren, um Umständen oder Ereignissen, die nach dem Datum der Pressemeldung eintreten, Rechnung zu tragen.

