Berlin (ots) - Lieblingssongs im Radio spielen - das kann jeder! Doch welche Musikerin/ welcher Musiker traut sich, eine Stunde lang ernsthafte Gespräche über Gerechtigkeit und Steuerpolitik, über das Verhältnis von Afrika und der EU oder die Chancen und Probleme von Grünem Wachstum zu führen?



Pierre Baigorry - besser bekannt als Peter Fox und als Bandmitglied von Seeed - hat den Mut. Und er hat das Feuer!



Für Radioeins vom Rundfunk Berlin-Brandenburg steigt er ab sofort in den Ring für einen politischen Talk mit dem Titel "Politricks".



Ein Experiment: "Ich bin kein Journalist und ich gestehe, dass ich ungefähr 800 Versuche gebraucht habe, um das Intro für meinen ersten Podcast aufzunehmen. Ich fand es echt schwierig, den richtigen Tonfall zu finden", gibt Pierre Baigorry zu Beginn der ersten "Politricks"-Folge zu bedenken.



Doch das ist gerade der Trick dieses neuen einstündigen Podcasts: "Ich stelle normale Fragen, die viele von Euch auch haben. Oder manche von Euch vielleicht auch nicht, weil die Zeit fehlt, sich um solche Sachen zu kümmern."



In der Podcast-Reihe "Politricks" spricht Pierre Baigorry monatlich mit Menschen, "die sich wirklich auskennen, die sich intensiv mit wichtigen Fragen beschäftigen und nach Antworten suchen." Die Lösungsvorschläge dieser Fachleute will Pierre Baigorry dann mit Politikern diskutieren.



Mit seinem nachhaltigen Polit-Talk will der Musiker den etablierten Medienformaten etwas entgegensetzen und zeigt sich in seinem Podcast "sehr genervt davon, wie Politik in den Medien präsentiert wird". Ihn störe "das ganze schlechte Theater in den Talkshows, das Gezanke der Parteien um Symbolfragen und die durchschaubare, bisschen peinliche Art, wie Politiker Dinge sagen, von denen sie denken, dass ihre Wähler das hören wollen, anstatt möglichst ehrlich zu sein."



Die erste Folge von "Politricks" stellt Radioeins am Mittwoch, 14. Februar 2018, als Download und Stream auf seine Homepage www.radioeins.de. Außerdem wird die erste Folge auch ab 20.00 Uhr auf Radioeins zu hören sein.



Los geht es mit einem Paukenschlag, denn in der ersten Folge steht das Thema Gerechtigkeit und Steuerpolitik zur Diskussion. Wirtschaftswissenschaftler Professor Rudolf Hickel wird im Gespräch mit Pierre Baigorry über Vermögens-, Erbschafts- und Transaktionssteuer reden.



Seinen neuen Podcast wird Pierre Baigorry am 14. Februar auch im Programm von Radioeins vorstellen. Um kurz nach 12.00 Uhr spricht er mit Radioeins-Moderator Volker Wieprecht über "Politricks".



Pierre Baigorry ist ein waschechter Berliner. Geboren 1971. Mit der 1998 gegründeten Band Seeed hat er einen einmaligen Reggae/Dancehall-Sound in Berlin und Deutschland geprägt. Sein Erfolg als Musiker ist mit der Kunstfigur Peter Fox kulminiert: Das Album "Stadtaffe" eroberte 2008 die Charts und gehört zu den 50 meistverkauften Alben in Deutschland seit 1975.



