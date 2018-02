Südafrikas Präsident Jacob Zuma gilt zwar als politischer Überlebenskünstler. Doch das Misstrauen der eigenen Partei dürfte seine Laufbahn beenden.

Von außen betrachtet mutet es wie ein Wunder an, dass der von einer langen Liste schwerer Korruptionsvorwürfe geplagte Jacob Zuma so lange Präsident von Südafrika ist. Sein regierender Afrikanischer Nationalkongress (ANC), die frühere Widerstandsbewegung, hatte vor allem in den letzten Jahren als immer mehr Beweise für die gezielte Unterwanderung des Staates durch enge Freunde des Präsidenten auftauchten, wahrlich mehr als genug Gründe für seine sofortige Entmachtung. Aber bis zu diesem Montag war es dem 75-Jährigen immer wieder gelungen alle Rücktrittsaufforderungen und Misstrauensanträge souverän abzuschmettern.

Mit der am Dienstag vom ANC-Vorstand offiziell ausgesprochenen Rücktrittsaufforderung, sind Zumas Tage als Staatschef nun aber endgültig gezählt. Es gibt für den Überlebenskünstler kein Entrinnen mehr, auch wenn der endgültige Rausschmiss aus rechtlichen Gründen noch ein paar Tage dauern dürfte.

Nur Zuma selbst will das alles offenbar noch nicht so recht wahrhaben - und gibt sich stur. Offenbar leidet er an einem besonders schweren Fall von Realitätsverlust, glaubt er doch noch immer an seine fortgesetzte Popularität in der eigenen Partei - und daran, nichts wirklich falsch gemacht zu haben. Stattdessen fordert er eine dreimonatige Übergangsfrist, in der er wohl seine Schäflein ins Trockene bringen und Südafrika durch einen irrwitzigen Nukleardeal mit Russland noch tiefer in den Ruin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...