Nahtlose HR-Integration, Richtlinienvorlagen und Verbesserungen des Workflow fördern die Effektivität und erhöhen die Produktivität

AUSTIN, Texas (USA), 13. Februar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitratech (http://www.mitratech.com/), ein führender Anbieter von Software in den Bereichen Rechts-, Compliance- und Risikomanagement hat interessante Aktualisierungen seiner umfassenden Policy-Management-Lösung PolicyHub (http://www.mitratech.com/policyhub/) bekanntgegeben. Die jüngste Version von PolicyHub bringt Kunden erhebliche Zeitersparnis bei der Erstellung und Freigabe von Richtlinien und Verfahren. Zusätzlich können sie durch eine tiefere Integration mit Personalverzeichnissen, die automatische Mitteilungen über Attestierung und Compliance von Mitarbeitern an deren Vorgesetzte ermöglicht, Risiken mindern.

"Mit den neuesten Innovationen beim PolicyHub wird gewährleistet, dass immer die richtigen Dokumente auf den richtigen Mitarbeiter Anwendung finden", sagt Chris Kraft, Senior Vice President of Product Management bei Mitratech. "Das Richtlinienmanagement kann heute bei vielen Unternehmen ein schwerwiegendes Problem sein. Die neueste Version von PolicyHub ist nicht nur einfacher in der Anwendung und Verwaltung, sondern bietet den Kunden auch das Nötige, um Risiken und Kosten zu reduzieren - bei gleichzeitig verbesserter Erkennbarkeit, Berechenbarkeit und Steuerung."

Als Teil von Mitratechs Lösungsfamilie für integriertes Risikomanagement ermöglicht PolicyHub die Erstellung, Freigabe, Kommunikation und Bescheinigung von Richtlinien und Verfahren eines Unternehmens. Die Lösung beinhaltet eine intelligente Verteilung, automatische Kenntnisbewertung und gründliche Berichterstattung. Mit PolicyHub wird das Management von Richtlinien und Verfahren leicht und effektiv und gleichzeitig unterstützt die Software Unternehmen dabei, ihre Unternehmensverantwortung darzustellen und die Gefahr von Verstößen und Bußgeldern zu mindern.

Folgende, bisher nicht verfügbare Funktionen der neuesten Version von PolicyHub machen es einem Unternehmen leichter als je zuvor, das Bewusstsein zu erhöhen, Zustimmung und Engagement seitens der Mitarbeiter zu erzielen und die Risiken von Nichteinhaltungen zu reduzieren:

Tiefere Integration mit dem Personalsystem eines Unternehmens: Durch Integration mit den Personalverzeichnissen wird die Hierarchie des Kunden einbezogen und die Verwaltung der Richtlinieneinhaltung an designierte Vorgesetzte delegiert. Manager können jetzt problemlos die Attestierung ihrer Mitarbeiter in Echtzeit sehen und somit genau wissen, wann korrigierende Maßnahmen einzusetzen sind.



Standardrichtlinienvorlagen: Durch Rationalisierung bei der Erstellung von Richtlinien wird die Mitarbeiterakzeptanz gefördert und das Risiko einer Nichteinhaltung gemindert. Kunden können spezifische Inhalte und Gestaltungselemente innerhalb von Richtlinien und Verfahren erstellen, speichern und durchsetzen. Administratoren und Richtlinieninhaber können die Anwendung von Vorlagen bei allen neuen Richtlinien durchsetzen, um einheitliche Lesitungen zu erzielen.

Über Mitratech

Mitratech ist weltweit marktführend als Anbieter von Software-Lösungen in den Bereichen Rechts-, Compliance- und Risikomanagement. Zu den Kunden des Unternehmens gehören über 1.200 Unternehmen jeder Größenordnung, die fast 40 Prozent der Fortune 500 repräsentieren. Hinzu kommen mehr als 500.000 Anwender in über 160 Ländern. Zu Mitratechs Portfolio mit Unternehmensmanagement-Lösungen im Rechts- und Risikobereich gehören: Management von Rechtsangelegenheiten, Ausgabenmanagement, E-Fakturierung, Legal Hold, Vertragsmanagement, Risikomanagement, Richtlinienmanagement, Revisionsmanagement und Management von Arbeits- und Gesundheitsschutz. Weitere Informationen finden Sie unter www.mitratech.com (http://www.mitratech.com/).

Medienkontakt:

