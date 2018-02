Mainz (ots) -



Aufgrund des enormen Zuspruchs zum "Camp D" 2018 weitet der Diabetes-Spezialist Novo Nordisk die Teilnehmerzahl auf die maximale Kapazität von 500 Plätzen aus. Das Informations- und Trainingscamp für junge Menschen mit Diabetes findet vom 5.-8. Juli 2018 in Bad Segeberg unter dem Motto "Colour your life" statt. In spannenden Workshops gibt es Gelegenheit zum intensiven Erfahrungsaustausch. So können sich die Teilnehmer fit machen für ein selbstbewusstes Leben mit Diabetes.



Bereits fünf Wochen nach Start der Anmeldungen waren die ursprünglich geplanten 300 Teilnehmer- und 120 Betreuerplätze ausgebucht. "Wir freuen uns sehr über das große Interesse an Camp D", so Tina Abild Olesen, Geschäftsführerin Novo Nordisk Deutschland. "Dies zeigt, wie wichtig es für junge Menschen mit Diabetes ist, mehr über einen besseren Umgang mit Diabetes zu erfahren, von anderen Betroffenen zu lernen und sich auszutauschen."



Über die Website www.campd.info können sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Diabetes bis spätestens 1. Mai 2018 registrieren. Die zusätzlichen Plätze werden nach Reihenfolge der Anmeldungen bis zum Erreichen der maximal möglichen Teilnehmerzahl auf dem Gelände vergeben. Für die Teilnehmer wird ein Eigenanteil von 99 Euro für Anreise und alle Programmpunkte des Camp D erhoben. Aufgestockt wird auch die Anzahl der Betreuer, die sich ebenfalls auf der Camp D-Website anmelden können. Für Betreuer fällt kein Eigenanteil an.



Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für Interessierte, Camp D als Gast für einen Tag kennenzulernen: Diese Möglichkeit besteht am Freitag, 6. Juli 2018 oder am Samstag, 7. Juli 2018, jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr. Tagesgäste müssen sich ebenfalls über www.campd.info registrieren. Die Anzahl der Gäste ist limitiert, um den Ablauf von Camp D nicht zu beeinträchtigen.



Vier Tage Workshops, Sport und Austausch



Herzstück von Camp D ist ein vielfältiges Workshop-Programm rund um das Leben mit der chronischen Erkrankung Diabetes: zu Selbstmotivation, Sport, Beruf und digitalen Technologien ebenso wie zu Essstörungen, Sexualität und Schwangerschaft. Hier wird jedes Thema aus verschiedenen Blickwinkeln von Ärzten, Psychologen und Betroffenen ohne Tabus diskutiert. Unter dem Motto "Colour your life" sollen die jungen Teilnehmer ermutigt werden, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, es bunt und nach ihren Vorstellungen zu gestalten - trotz und mit Diabetes.



Camp D ist Teil des umfassenden Changing Diabetes® Konzepts von Novo Nordisk. Ziel des Informations- und Trainingscamps ist es, die Teilnehmer in der wichtigen Phase zwischen Pubertät und Erwachsenensein zu unterstützen, damit sie ein selbstbewusstes, eigenverantwortliches und aktives Leben mit Diabetes führen können. Weitere Informationen unter www.campd.info.



Über Changing Diabetes®



Changing Diabetes® - Diabetes verändern - ist die Antwort von Novo Nordisk auf die globale Herausforderung durch Diabetes. Seit über 90 Jahren verändern wir Diabetes, indem wir immer bessere biopharmazeutische Arzneimittel erforschen, entwickeln und herstellen. Wir machen sie Menschen mit Diabetes weltweit zugänglich. Aber wir wissen auch, dass es mehr braucht als Medikamente: mehr Aufklärung, frühere Diagnosen und den Zugang zu einer guten Versorgung. Mehr Menschen mit Diabetes sollen ein Leben mit so wenigen Einschränkungen wie möglich führen können. In Zusammenarbeit mit vielen Partnern treiben wir diese Veränderungen voran, in der festen Überzeugung, dass wir gemeinsam Diabetes besiegen können. Erfahren Sie mehr unter www.changingdiabetes.de und diskutieren Sie mit unter changingdiabetes



Über Novo Nordisk



Novo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 95 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzen wir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas, Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegenden chronischen Erkrankungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigt derzeit rund 42.100 Menschen in 79 Ländern. Die Produkte des Unternehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 170 Ländern vertrieben. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de. Stand: Februar 2018



