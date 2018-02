Hamburg (ots) - Der ESC-Vorentscheid ist komplett: Jetzt steht fest, mit welchen Songs sich die sechs Teilnehmer von "Unser Lied für Lissabon" um die Teilnahme am Eurovision Song Contest bewerben. Das Erste zeigt die Entscheidungs-Show am Donnerstag, 22. Februar, um 20.15 Uhr live aus Berlin. Die Musik-Bandbreite reicht vom Popsong über die Klavierballade bis zur "Neuen Volksmusik". Drei der Titel sind in dem eigens dafür aufgelegten Song Writing Camp entstanden, bei dem sich die Acts im Januar mit nationalen und internationalen Textern, Komponisten und Produzenten getroffen hatten. Das sind die Songs, von denen einer "Unser Lied für Lissabon" wird:



Xavier Darcy: "Jonah" Musik und Text: Xavier Darcy, Loren Nine Geerts, Axel Ehnström, Thomas Stengaard



Ivy Quainoo: "House On Fire" Musik und Text: Jörgen Elofsson und Ali Tamposi



Ryk: "You and I" Musik und Text: Rick Jurthe



Michael Schulte: "You Let Me Walk Alone" Musik und Text: Michael Schulte, Thomas Stengaard, Nisse Ingwersen, Nina Müller



Natia Todua: "My Own Way" Musik und Text: Loren Nine Geerts, Ricardo Bettiol, Martin Gallop, Jaro Omar



voXXclub: "I mog Di so" Musik: Merty Bert, Mike Busse, Philipp Klemz, Lennard Oestmann Text: Joe Walter, Philipp Klemz, Martin Simma, Merty Bert, Mike Busse



Alle Titel werden am Dienstag, 20. Februar, veröffentlicht.



Die Moderatoren von "Unser Lied für Lissabon" sind Elton und Linda Zervakis. Produzent der Show des Norddeutschen Rundfunks ist Matthias Alberti von Kimmig Entertainment, die Sendung entsteht gemeinsam mit Florian Wieder und Jens Bujar (Lodge of Levity) und digame mobile. Regie führt Volker Weicker.



Kauftickets für die Sendung gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter https://tvtickets.de/info.php'show=ESC2018 (Preis: 49 Euro).



Das Finale des Eurovision Song Contests ist am Sonnabend, 12. Mai, ab 21.00 Uhr live aus Lissabon im Ersten zu sehen.



Mehr Informationen zum ESC und zum deutschen Vorentscheid finden Sie unter www.eurovision.de



