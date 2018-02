Die britische Gesamtinflation bleibt unverändert Europäische Aktien geraten unter Druck Bitcoin zieht sich in Richtung der 8.500 $-Marke zurück

Zusammenfassung:Insgesamt ist der Handel am Dienstag recht ruhig, allerdings haben wir bereits einige interessante Bewegungen gesehen. Der Yen ist die stärkste Währung im G10-Korb, nachdem er in der zweiten Hälfte der asiatischen Sitzung plötzlich an Wert gewann. Auf der anderen Seite ist der CAD die schwächste Währung im G10-Vergleich. Eine positive Sitzung in den USA und eine moderat bullische in Asien konnte jedoch nicht für Optimismus in Europa sorgen, da die wichtigsten Indizes Kursrückgänge verzeichnen. Gold wird höher gehandelt, da der USD unterdurchschnittlich abschneidet. Die Ölpreise fallen vor dem wöchentlichen API-Bericht leicht. Während die Headline zur britischen Inflation (VPI) im Januar unverändert blieb, beschleunigte sich ...

