Rostock (pts024/13.02.2018/14:45) - Die Übernahme der A-ROSA Flussschiff GmbH durch den britischen Finanzinvestor Duke Street ist durch das Bundeskartellamt freigegeben. Damit ist auch das so genannte Closing in der letzten Woche erfolgt. "Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Team von Duke Street weiteres Wachstumspotenzial zu erschließen. In den kommenden Jahren liegt der Fokus dabei vor allem auf den Bau neuer Schiffe und der Erweiterung des Angebots um neue Fahrtgebiete", so Jörg Eichler, Geschäftsführer und CEO der A-ROSA Flussschiff GmbH. Neben Markus Zoepke, Chief Operating Officer, ist jetzt auch Jörg Eichler als Gesellschafter am Unternehmen beteiligt. Beide bilden zusammen das Management. A-ROSA-Flotte mit Rekordumsatz in 2017 Auch 2017 kann die A-ROSA Flussschiff GmbH als erfolgreiches Geschäftsjahr bilanzieren. Im vierten Jahr in Folge legte das Unternehmen eine Steigerung des Betriebsgewinns sowie des Gesamtumsatzes hin. So wuchs in 2017 der Gesamtumsatz um 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Die steigende Nachfrage nach Städtereisen auf dem Fluss hat unserer Branche zu einem Rekordhoch verholfen", so Jörg Eichler. Für die Saison 2018 stehen bei A-ROSA die Zeichen weiter auf Wachstum. "Bei den Vorausbuchungen für die kommende Saison liegen wir mit über 20 Prozent im Plus im Vergleich zu 2017", sagt Eichler. Besonders erfreulich sei laut Reederei die positive Entwicklung des neuen Fahrtgebietes Seine. Hier wurde das bestehende Angebot um zwei neue Routen ergänzt. Noch bis 28. Februar beziehungsweise 31. August 2018 für Abfahrten Oktober bis November sowie Januar 2019 gelten Frühbucherermäßigungen von bis zu 200 Euro pro Person. Städteurlaub auf dem Fluss bei Familien beliebt Auch der Familienurlaub auf dem Fluss erfreut sich weiterhin wachsender Beliebtheit. So waren in der vergangenen Saison fast 2.000 Kinder an Bord der elf Flussschiffe. Aufgrund der steigenden Nachfrage wird das Angebot der Kinderbetreuung ausgebaut. Bereits zu den Oster- und Sommerferien 2018 wird in jedem Fahrtgebiet ein Familienschiff unterwegs sein. Zudem gibt es auch auf Terminen während der Herbstferien sowie über Weihnachten und Silvester Familienreisen. Gästezufriedenheit auf Rekordniveau Regelmäßig wird über die gesamte A-ROSA-Flotte die Gästezufriedenheit gemessen. Die Gäste bewerten im Onlinefragebogen alle Punkte ihrer Reise, von der Buchung über die Anreise, das Restaurant, die Kabinen bis zu den Ausflügen. Im Geschäftsjahr 2017 haben über 8.000 Gäste an der Zufriedenheitsbefragung teilgenommen. Die Gesamtzufriedenheit aller Befragten erreichte einen Rekordwert von 96 Prozent sehr zufriedenen und zufriedenen Gästen. Seit dem 1. Januar 2018 gibt es auch in puncto Kundenclub eine Neuerung. Hier wurde ein dreistufiges System eingeführt: Kundenclub, Kundenclub Silber und Kundenclub Gold. Nun können Neu-Mitglieder, Stammkunden und Vielfahrer je nach Erfahrungsschatz individuelle Vorteile und Aktionen genießen. Weitere Informationen und Buchungen im Reisebüro, über das A-ROSA Service-Center unter der 0381-202 6001 oder auf https://www.a-rosa.de . Begleitendes Pressematerial ist auf https://www.a-rosa.de/presse abrufbar. Die A-ROSA Flussschiff GmbH ist auch in diesem Jahr auf der ITB vertreten - und zwar am Stand von Hamburg Tourismus in Halle 6.2a, Stand 102/104. Für ein Gespräch oder Interviewtermin kommen Sie gerne auf uns zu. (Ende) Aussender: A-ROSA Flussschiff GmbH Ansprechpartner: Nicole Lerrahn Tel.: +49 381 44040-226 E-Mail: n.lerrahn@a-rosa.de Website: www.a-rosa.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180213024

