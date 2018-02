Jetzt machen die Roboter schon Kaffee, Pizza und Suppe. Ist uns denn der simpelste menschliche Kontakt gar nichts mehr Wert?

Seit zwei Wochen ist es auf, und man läuft schnell an der winzigen Fassade vorbei. Das Café X braucht nicht viel Platz. Neben dem abgekapselten Kaffeeroboter mit dem Schwenkarm und den zwei modifizierten WMF-Kaffeeautomaten, nebst Becherhalter und Milchspender, braucht es nur kleine Stellsäulen für die Bestell-iPads und einen Beistelltisch für Zucker und Becherdeckel. Ein Platz zum Ausruhen und Genießen ist es jedenfalls nicht.

Nirgendwo in dem kleinen, aber edel ausgestatteten Mini-Ladenlokal an der Market Street in San Francisco, Hausnummer 578, kann man sitzen oder nur seinen Latte an einem Stehtisch schlürfen. Kommunikation ist nicht vorgesehen und Community gehört auf Facebook. Zielgruppe sind die Kaffee-Junkies, die morgens das Smartphone vor Augen aus der U-Bahnstation an der Montgomery-Straße strömen und sonst beim Starbucks drei Türen weiter geduldig in der Schlange auf den Barista und ihren Becher Latte warten, auf dem garantiert der Name falsch geschrieben ist. Ein menschlicher Fehler eben. Kommt vor.

Nicht so beim Robo-Barista. Der sendet einen Pin-Code aufs Smartphone, wenn die Arbeit getan ist. Den tippt man an einer der drei Ausgabestationen ein und der dampfende Morgentrunk wird mit Robo-Präzision in das Ausgabefach gesenkt. Zum Schluss macht Robbie brav Winke-Winke. Es soll ja menscheln. Das gleiche Ritual am Abend, wenn sich die Bürotürme des Finanzdistrikts in die Schächte der U-Bahn "Bart" leeren.

Das Geschäft lohnt sich. Mitgründer Henry Hu rechnet vor: Bei einem Preis von 50.000 Dollar pro Maschine, einem Verkauf von 250 Getränken pro Tag und 70 Prozent Bruttomarge soll nach drei Monaten der Break Even erreicht sein. Die Miete für den Stellplatz ist da noch nicht berücksichtigt. Aber die laut Eigenwerbung "hyper-effiziente Kaffeemaschine" ...

