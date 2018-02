Die mit einem Anteil von 5,9 Prozent fünftgrößte Beteiligung von BB Biotech, Vertex, kann auf ein enorm starkes Jahr 2017 zurückblicken. Gleich mehrere Studienergebnisse für zwei Phase-3-Kombinationsstudien im Bereich Zystische Fibrose waren hervorragend ausgefallen. Und auch im neuen Jahr scheint das US-Biotech-Unternehmen an die Erfolge von 2017 anzuknüpfen. Im Januar erhielt Vertex eine Zulassungserweiterung für Orkambi bei Kindern in der EU. In dieser Woche hat Vertex nun grünes Licht von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA für die Tezacaftor/Ivacaftor-Kombi-Therapie namens Symdeko zur Behandlung von Zystischer Fibrose für Patienten älter als zwölf Jahre mit einer speziellen Mutation erhalten. Die Therapie soll 292.000 Dollar im Jahr kosten. Dies würde in der Mitte von Orkambi mit 272.000 Dollar und Kalydeco mit 311.000 Dollar im Jahr liegen. Mit der jüngsten Zulassung dürfte Vertex die diesjährigen Umsatzprognosen übertreffen können. DER AKTIONÄR geht von Umsätzen von bis zu 2,84 Milliarden Dollar aus. Bislang wurden 2,63 Milliarden Dollar erwartet. Im kommenden Jahr könnte sogar noch einmal ein richtig großer Umsatzsprung bevorstehen: Möglich sind Einnahmen im Bereich von 3,8 Milliarden Dollar.

