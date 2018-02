Großes Interesse herrscht bei den angebotenen Baumschnittkursen in Niederösterreich



Öhling (ots) - Auch im Jahr 2018 veranstalten die Leader-Regionen Moststraße, Eisenstraße, Mostviertel Mitte, Kamptal, Südliches Waldviertel Nibelungengau und der Verein Genussregion Waldviertler Kriecherl insgesamt 17 Obstbaumschnittkurse (12 Winter- und 5 Sommerschnittkurse) 4 Baumveredelungskurse sowie zur Vertiefung zusätzlich 3 Praxistage. Diese Fortbildungsmöglichkeiten sind als Teil des Kulturlandschaftsprojektes der Moststraße zu sehen, bei dem es um die Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Mostviertler Streuobstwiesen geht.



Wie sehr den Menschen die Pflege der Kulturlandschaft in unserem Heimatland Niederösterreich ein Anliegen ist, zeigt die große Teilnehmerzahl der letzten Jahre.



Jede Veranstaltung ist eine Tagesveranstaltung und wird vom Land Niederösterreich in Zusammenarbeit mit den LEADER-Regionen, Gemeinden und Vereinen organisiert.



Am Vormittag wird theoretisches Wissen vermittelt und am Nachmittag setzen die TeilnehmerInnen dieses Wissen im Obstgarten in die Praxis um.



Auch Moststraße-Obfrau LAbg. Bgm. Michaela Hinterholzer ist sich der Einzigartigkeit dieser Landschaft bewusst und betont, dass wir stolz auf unsere Region sein können: "Die Pflege gehört einfach zu einer gesunden und intakten Kulturlandschaft dazu, hat Jahrhunderttradition und ist natürlich auch heute noch von enorm großer Bedeutung. Denn durch richtigen Baumschnitt und Pflege, regelmäßige Düngung sowie durch Ausdünnen eines überreichen Fruchtansatzes kann dem Baum zu neuer Vitalität verholfen werden und ihn für eine schöne und gesunde Region erhalten."



Weitere Infos unter [http://www.gockl.at/projekte/obstbaumschnitt-und-veredelungskurse] (http://www.gockl.at/projekte/obstbaumschnitt-und-veredelungskurse) und Anmeldung bei stephanie.prueller@moststrasse.at oder unter 07475/ 533 40 500.



