Airbus-Zulieferer Pratt & Whitney bekommt seine Triebwerks-Probleme nicht in den Griff. Die Airlines sind sauer - und ist doch machtlos.

Er ist das Arbeitstier über den Wolken: die A320. Zusammen mit dem fast gleichgroßen Kurz- und Mittelstreckenjet 737 des Rivalen Boeing dominiert das Flugzeug von Airbus weite Teile des Himmels. Von der 1987 in Produktion gegangenen A320-Familie wurden bislang rund 7.900 Exemplare gebaut, von der 737, die schon 1967 in Serie ging, sogar fast 10.000 Stück. Doch obwohl beide Jets damit zu den wohl ausgereiftesten Flugzeugen gehören, bereiten sie zuweilen mächtig Probleme Das spürt gerade Airbus wieder.

Der A320 - in Luftfahrtkreisen wegen der großen Verbreitung auch der "Golf der Lüfte" genannt - hat sich in seiner Neuauflage zu einem Sorgenkind entwickelt. Vor allem Probleme mit den neu entwickelten Motoren von Pratt & Whitney machen der sogenannte A320neo mächtig zu schaffen. Dabei dachten die Techniker, dass die Kinderkrankheiten beseitigt seien. Doch nun sind neue aufgetaucht.

Der Hochdruckverdichter bockt zuweilen. Das kann zu einem kompletten Ausfall des Motors führen - auch in der Luft. Die europäische Luftsicherheitsbehörde EASA ist auf das technische Problem aufmerksam geworden, weil in den letzten zwei Wochen in vier Fällen Triebwerke im Flug abgeschaltet oder Starts abgebrochen werden mussten.

Deshalb hat die EASA eine klare Anordnung erlassen. Dort, wo zwei Triebwerke aus der neuen Motorencharge verbaut sind, darf der Jet noch drei Flüge absolvieren, dann müssen die Triebwerke getauscht werden. Wo lediglich ein betroffenes Aggregat im Einsatz ist, dürfen die ...

