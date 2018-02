Zürich / Frankfurt - Nachwuchsunternehmer mit einer digitalen und innovativen Projektidee können sich ab sofort für den mit 14.000 Euro dotierten "Be an Innovator"-Award bewerben.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint ruft Studierende wieder dazu auf, sich mit ihren innovativen Projektideen, die zum Motto "Go Digital" passen, an dem Ideen- und Start-up-Wettbewerb "Be an Innovator" zu beteiligen. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld in Höhe von 14.000 Euro. Zusätzlich begleitet BearingPoint das Siegerteam ein Jahr lang bei der Umsetzung seiner Projekte. Bis zum 3. April 2018 können Studierende von Universitäten und Business Schools aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Rumänien sich für den "Be an Innovator"-Award bewerben und ihre zukunftsweisenden Projektideen unter www.bearingpoint.com/beaninnovator einreichen.

Die ausgewählten Finalisten dürfen ihre Projektideen am 4. Mai 2018 im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in Berlin präsentieren. Die Gewinner werden auf dem Event durch eine BearingPoint-Jury ermittelt und bei einer anschliessenden Preisverleihung gekürt. Darüber hinaus bietet der Wettbewerb den Teams Gelegenheit, sich mit anderen Start-ups sowie mit BearingPoint-Beratern auszutauschen. Um sich bestmöglich auf die Jurypräsentation vorzubereiten, unterstützen erfahrene Berater die Finalisten-Teams bereits im Vorfeld mit Coachings.

Internationaler Ideen-Austausch

