Frankfurt - Der Weizenpreis in Chicago legte gestern um 3,3% zu und schloss bei 476 US-Cents je Scheffel auf dem höchsten Stand seit August 2017, so die Analysten der Commerzbank. Hintergrund sei die weiterhin zu trockene Witterung in wichtigen US-Anbaugebieten, die die Entwicklung des in der Winterruhe befindlichen Winterweizens beeinträchtige und bereits zu einer Verschlechterung der Pflanzenbewertungen geführt habe.

