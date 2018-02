Bad Marienberg - Für die EU stehen im laufenden Jahr richtungsweisende Entscheidungen an. Richard Kühnel, der Vertreter der EU-Kommission in Deutschland stellte heute (Dienstag) im Europäischen Haus in Berlin einen Ausblick auf die kommenden Wegmarken der Europapolitik zusammen mit den wichtigsten Ergebnissen der jüngsten Eurobarometer-Umfrage vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...