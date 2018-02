München (ots) -



EQUILA ist in München angekommen und bietet mit "Phero & Amara" eines der schönsten neuen Traumpaare der Stadt - die Hauptcharaktere aus dem SHOWPALAST MÜNCHEN besiegeln wie echte Münchner ihre Liebe mit einem Liebesschloss an einem der wohl bekanntesten Orte für Münchens Liebespaare.



Nach der Weltpremiere von EQUILA am 5. November letzten Jahres sorgt EQUILA im SHOWPALAST MÜNCHEN für Jubel und ist in München angekommen. Diese Begeisterung beruht auf Gegenseitigkeit. Das Liebespaar aus Deutschlands neuem Liveshow-Erlebnis, das mit der Abenteuerreise in ein Land der Fantasie das Publikum mitreißt, ist ganz verliebt in München. Pünktlich zum Valentinstag setzen die beiden Turteltauben ein Liebesstatement, an einem der schönsten Orte für Verliebte in München. Das neue Traumpaar der bayerischen Landeshauptstadt besiegelt seine Liebe mit einem Liebesschloss an der Thalkirchener Brücke am Flaucher und zeigt so, wie hoch ihr Herz für München schlägt.



EQUILA im SHOWPALAST MÜNCHEN



EQUILA ist ein magischer Mix aus berührenden Begegnungen, beeindruckenden Reitszenen, atemberaubender Akrobatik und einer bewegenden Geschichte. Keine andere Show verbindet Musical, Tanz, Artistik und Reitkunst auf so einzigartige Weise. Für die Ensuite-Show hat die APASSIONATA World GmbH ihr bisheriges Tournee-Konzept erweitert und mit dem SHOWPALAST MÜNCHEN einen der größten Theaterneubauten der letzten Jahre realisiert. Mitte 2018 eröffnet die Erlebniswelt und verspricht als Ausflugsziel für die ganze Familie an 365 Tagen im Jahr unterhaltsame und lehrreiche Momente.



