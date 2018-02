Der Dow Jones setzte gestern seine am Freitag begonnene Erholung fort. Diesmal legte er 1,7 Prozent zu. Heute werden nun wieder einmal einige Bilanzen im Fokus stehen. Der Dow Jones wird zum Start im roten Bereich erwartet. Mehr dazu erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.