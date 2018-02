Frank Wiedemann von Flatex hat sich in der Vergangenheit immer wieder mit Handelsstrategien beschäftigt. Dabei geht es darum, Währungen mit einem überschaubaren Aufwand zu handeln. Der Devisenexperte stellt in dieser Sendung einen Ansatz vor, über das Wochenende in eine Währung zu investieren. Außerdem blickt Wiedemann im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf den zuletzt sehr starken Yen. In Japan stehen wichtige Konjunkturdaten an. Wie es vor dem Hintergrund mit dem Yen weitergeht, erfahren Sie im folgenden Interview.Folgen Sie flatExperte Frank Wiedemann auch auf guidants.de. Klicken Sie hier.