Die Traditionsbank M.M. Warburg hat offenbar Risiken in eine Gesellschaft ihrer Eigentümer verschoben. Alle Probleme beseitigt das nicht.

Die haarigsten Beteiligungen der Familie Olearius stehen auf den saftigen Wiesen der Uckermark. Auf ihrem Landgut im Dorf Schwaneberg haben die Miteigentümer der Hamburger Privatbank M.M. Warburg eine beachtliche Zucht aufgebaut. Im Sommer leuchten die umliegenden Felder so gelb wie das stattliche Hauptgebäude. Die seltene Schafrasse Skudden ist hier ebenso zu Hause wie rund 500 Uckermärker-Rinder. Ferdinand, der Bulle mit der Nummer DE 1273001899, hat sogar mal den Ehrenpreis der Brandenburger Landwirtschaftsausstellung gewonnen. Seine Nachkommen gehören zu den ergiebigsten Kühen der Region.

Der Bauernhof ist nur ein kleiner Teil im großen Reich der Familien Warburg und Olearius. Rund um die von ihnen kontrollierte Bank haben diese ein Netz von Beteiligungen aufgebaut. Dabei konnten sie sich lange darauf verlassen, dass ihre Bank florierte. Teilweise schüttete die in einem einzigen Jahr 60 Millionen Euro Dividenden an ihre Eigentümer aus. Doch mit dieser Herrlichkeit ist es vorbei. Das Traditionshaus ist ins Gerede geraten, Belastungen aus Schiffskrediten, die mögliche Verstrickung in dubiose Aktiendeals und Verkäufe von Geschäftsbereichen haben am Image der honorigen Bank gekratzt.

Die Skepsis wäre wohl noch größer, wenn die Bank nicht immer wieder unliebsames Geschäft in eine von ihren Eigentümern kontrollierte Beteiligungsgesellschaft abgeschoben hätte. Das hat die Bilanz des Instituts entlastet. Aufgelöst haben sich die Risiken jedoch nicht.

Dabei ist das Versprechen maximaler Solidität für das Geschäftsmodell von Warburg essenziell. Nach dem Untergang der Kölner Sal. Oppenheim ist Warburg neben dem Ortsrivalen Berenberg und Metzler in Frankfurt als einzige große, unabhängige Privatbank übrig geblieben.

Wie die Wettbewerber wirbt das Institut mit seiner langen Geschichte, die bis zur Gründung durch die Brüder Moses Marcus und Gerson Warburg im Jahr 1798 reicht. Die massiven Gebäude der Bank rund um den noblen Hamburger Jungfernstieg stehen für Stärke und Tradition eines Hauses, das sich seit 220 Jahren im Familienbesitz befindet.

Tatsächlich sind die Geschäfte von Warburg viele Jahre blendend gelaufen. Das war vor allem das Verdienst von Christian Olearius. Der Jurist hat das Institut geprägt, seit er 1986 von der Nord/LB zu der Privatbank gewechselt ist, unter seiner Führung ist es überhaupt erst wieder zu einer Hamburger Institution geworden. Seinen Erfolg erklärte Olearius selbst mal mit seinem "Geschäftsverständnis jenseits von mathematischen Modellen". Die, die ihn gut kennen, beschreiben ihn als Banker, der Kunden auf die Schulter klopft und mit Sonderkonditionen "nur für dich" für sich einnimmt.

"Er gehört zu den wenigen Menschen, die Details ebenso im Blick haben wie die große Linie", sagt einer, der eng mit ihm zusammen gearbeitet hat. Die Kehrseite der Begabung sei ein ausgeprägtes Streben nach Dominanz. "Er weiß tatsächlich vieles besser, meint aber, dass er alles besser weiß", sagt der Insider. Sein formal gleichberechtigter Mitgesellschafter Max Warburg habe im Alltag nicht viel zu melden gehabt, sich aber daran erfreut, wie Olearius das gemeinsame Vermögen mehrte.

Zuletzt jedoch lief der Geldstrom in die andere Richtung. Im Jahr 2016 haben die Familien 53 Millionen Euro aus ihrem Privatvermögen in das Institut gesteckt. Die Unsicherheit hat das nicht beseitigt. Sie ist auch deshalb groß, weil die wirtschaftliche Lage der Bank und ihrer Eigentümer nur schwer zu durchschauen ist.

Zum komplexen Geflecht aus Tochterfirmen und Beteiligungen zählen Immobilien und Grundstücke ebenso wie Anteile an der Frankfurter Degussa Bank und Industriebetrieben.

