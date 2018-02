Berlin (ots) - Ise Bosch wird 2018 mit dem Deutschen Stifterinnenpreis ausgezeichnet. Dies teilt der Bundesverband Deutscher Stiftungen heute mit. Die Philanthropin erhält den Preis für ihr Engagement für Menschenrechte, ihren Einsatz zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Mädchen und Frauen und zum Schutz sexueller Minderheiten. Ise Bosch versteht es, die verschiedenen Möglichkeiten des Gebens strategisch klug zu kombinieren, so der Dachverband der rund 22.000 Stiftungen in Deutschland.



Prof. Dr. Michael Göring, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen: "Ise Bosch bedient die unterschiedlichen Gestaltungsformen der Philanthropie virtuos. Vom Fonds, über die Gemeinschaftsstiftung, das Erbinnen-Netzwerk und die gemeinnützige GmbH. Sie steht damit für eine Generation von Gründerinnen, die auch über die traditionelle Stiftung hinausdenkt." Michael Göring hebt außerdem die ethische Ausrichtung der Vermögensanlage in Ise Boschs Engagements hervor: "Ise Bosch räumt Genderfragen in der Vermögensanlage von Stiftungen und anderen Arten des Gebens ebenso starkes Gewicht ein wie der Rendite. Sie gehört damit zu den Pionierinnen der sozialen Investoren, welche eine Verbindung von Kapitalanlage und Förderung anstreben - ein überzeugendes Beispiel für integrierte Philanthropie."



Die Regenbogen-Philanthropin



Ise Bosch, Jahrgang 1964, engagiert sich für gesellschaftlichen Wandel. 1996 wurde sie Gründungsstifterin des International Fund for Sexual Minorities bei der Astraea Lesbian Action Foundation, New York. 2003 gründete Ise Bosch gemeinsam mit anderen Erbinnen das Pecunia Erbinnen-Netzwerk. Als Mitstifterin von filia. die frauenstiftung in Hamburg setzt sich Ise Bosch für Partizipation und gewaltfreies Leben von Mädchen und Frauen ein. Die von ihr gegründete Dreilinden GmbH, Gesellschaft für gemeinnütziges Privatkapital, fördert die gesellschaftliche Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Dies wird durch Projektförderungen wie auch durch soziale Investitionen umgesetzt.



Ise Bosch ist Enkelin von Robert Bosch, Gründer der Robert Bosch GmbH und ebenfalls Stifter. Sie hat ihre Anteile am großväterlichen Unternehmen verkauft, um ihren eigenen philanthropischen Weg zu gehen. Mit ihrem Buch "Besser Spenden!" will sie andere Vermögende motivieren, für sozialen Wandel zu geben und die für sie richtige Engagementstrategie zu finden. Im Mai 2018 erscheint ihr neues Buch zum Thema der transformativen Philanthropie.



Preisverleihung am 16. Mai 2018



Ise Bosch erhält den Preis am 16. Mai 2018 in Nürnberg. Die Festveranstaltung findet im Rahmen des Deutschen StiftungsTages statt. Rund 2.000 Stiftungsvertreterinnen und -vertreter, Stifter und Stifterinnen kommen vom 16. bis 18. Mai 2018 unter dem Motto "Update - Stiftungen und Digitalisierung" zusammen



Wo sind die wegweisenden Stifterinnen und Stifter? Der Deutsche Stifterpreis.



Der Deutsche Stifterpreis des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen gilt als die höchste Auszeichnung im Stiftungswesen. Die gläserne Stele wurde 1994 zum ersten Mal und bisher 18 Mal verliehen, zuletzt an Gabriele Quandt und Florian Langenscheidt, die Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main und Jenny De la Torre Castro. Der Preis ist undotiert.



Bundesverband Deutscher Stiftungen



Als unabhängiger Dachverband vertritt der Bundesverband Deutscher Stiftungen die Interessen der Stiftungen in Deutschland. Der größte Stiftungsverband in Europa hat mehr als 4.200 Mitglieder; über Stiftungsverwaltungen sind ihm 8.000 Stiftungen mitgliedschaftlich verbunden. Damit repräsentiert der Dachverband rund drei Viertel des deutschen Stiftungsvermögens.



Weitere Informationen www.dreilinden.org www.filia-frauenstiftung.de www.stiftungen.org/stiftungstag / www.stiftungen.org/ehrungen



