FMW-Redaktion

Bei der Tesla-Aktie lautet das Spiel mal wieder "Same procedure as last quarter". Die Quartalszahlen, die Tesla letzten Mittwoch präsentierte, waren mal wieder Horror. Verlust verfierfacht uvm. Das laufende Jahr solle ein "transformatives Jahr" werden, so Tesla. Wenn man diese Formulierung schon benutzt, brennt es intern womöglich lichterloh!

Aber gut, auch das ist nichts Neues. Neu ist nur, dass der überschwängliche Optimismus von Elon Musk ausgeblieben ist. Wie aktuell zu hören ist, vergrault Tesla gerade seine Kunden außerhalb der USA. Denn die US-Kunden sollen bevorzugt beliefert werden. Auch wenn beispielsweise ein deutscher Besteller genau wie ein US-Besteller im März 2016 gleich zum Reservierungsstart sein Modell 3 orderte, werden die ausgelieferten Modelle erstmal dazu verwendet die US-Kunden zu bedienen.

Somit werden laut Branchenangaben Tesla-Autos vom Modell 3 wohl erst im Laufe des Jahres 2019 an Kunden außerhalb der USA geliefert werden, während US-Besteller im Laufe dieses Jahres an die Reihe kommen. Aber diese Ungleichbehandlung kann vielleicht aufgefangen werden durch die selbe Anbetung der Kunden an ihren CEO (Elon Musk) wie einst bei Apple. Wobei Apple immer ablieferte und seit ...

