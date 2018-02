Hamburg (ots) -



Smart-Lock-Sensor, Bartdichte-Sensor und ultrascharfe Klingen: Die Spitzenmodelle von Panasonic verbinden modernste Technik mit der jahrtausendealten Tradition ultrascharfer japanischer Klingen. Die neuen Nass/Trocken-Rasierer ES-LV9Q und ES-LV6Q überzeugen mit der erstmals eingesetzten Smart-Lock-Technologie, einem flexiblen Multi-Flex 5D-Scherkopf-System und der weltweit einzigartigen Panasonic Linearmotortechnologie.



Mit dem neuen Panasonic Smart-Lock-Sensor und dem Bartdichten-Sensor weist Panasonic bei den Premium-Rasierermodellen den Weg in Richtung smarter Rasur. Der innovative Smart-Lock-Sensor registriert, wenn der Rasierer in der Hand gehalten wird und deaktiviert automatisch die Reisesicherung. Wird der Rasierer wieder aus der Hand gelegt, schaltet sich die Sicherung nach 30 Sekunden wieder ein. Ein "Ausversehen-Anschalten" ist bei den neuen Geräten somit ausgeschlossen. Der integrierte Bartdichten-Sensor ermittelt die individuelle Bartstruktur in Echtzeit und passt die Leistung des Scherkopfes entsprechend an. Bereits rasierte Stellen werden erkannt und die Leistung reduziert, um unnötige Hautreizungen zu vermeiden.



Flexibler Scherkopf mit Rotierfunktion, ultrascharfe Klingen



Das Multi-Flex 5D-Scherkopf-System lässt sich in fünf Dimensionen, und somit in zehn Richtungen, frei bewegen und passt sich den Gesichtskonturen individuell an. Für die perfekte Konturenrasur können Anwender den Scherkopf nun sogar rotieren lassen. Durch zwei Soft-Gleitrollen im Scherkopf gleitet der Rasierer besonders sanft über die Haut. Ein System von drei verschiedenen Folienstrukturen erfasst Haare verschiedener Wuchsrichtungen und garantiert eine gründliche Rasur auch an den schwierigen Stellen wie am Kinn oder Hals. Der verbesserte Integralschneider trimmt längere Haare vor, die von den äußeren Klingen anschließend vollständig rasiert werden. Die Ultrakontakt-Scherfolie trimmt anliegende und die Feinschliff-Scherfolie auch widerspenstige Barthaare. Die nano-polierten Klingen mit einem Schliffwinkel von 30 Grad schneiden besonders hautnah und schonend. Gute Nachrichten für Menschen mit empfindlicher Haut: Die Klingen sind allergikergeeignet, da nickelfrei.



Kraftvoller Antrieb



Die von Panasonic patentierte Linearmotortechnologie überträgt völlig ohne Reibung die Kraft vom Motor zum Schermesser. Unabhängig vom Ladezustand des Akkus steht so immer die volle Schnittleistung zur Verfügung. Unangenehmes Ziepen und Ziehen aufgrund geringer Schneidekraft ist somit kein Thema mehr. Das kraftvolle 5-Klingensystem arbeitet mit bis zu 70.000 Schneidebewegungen pro Minute und steuert seine Leistung flexibel je nach Haarstand.



Komfortabel und pflegeleicht



Je nach persönlicher Vorliebe können die neuen Rasiergeräte für eine pflegende Nassrasur mit Schaum und Gel oder auch für eine schnelle und praktische Trockenrasur verwendet werden. Beide Rasierer sind komplett wasserdicht und lassen sich unter fließendem Wasser leicht reinigen. Der LV9Q verfügt zusätzlich über eine automatische Lade- und Reinigungsstation.



Dank integriertem Akku können die Rasierer im Akku- oder Netzbetrieb genutzt werden - und das sogar weltweit: Die automatische Spannungsanpassung (100-240 V, 50 / 60 Hz) macht die Geräte zu perfekten Begleitern für unterwegs.



Preis und Verfügbarkeit



Ab April 2018 sind die neuen Nass/Trocken-Rasierer zu einem UVP von 399,- EUR (ES-LV9Q) und 349,- EUR (ES-LV6Q) erhältlich.



