Vollbärte und Barber-Shops liegen im Trend - auch außerhalb von Friedrichshain, Schanzenviertel und Co. Für die gepflegte Rasur des Vollbarts im eigenen "Barber-Shop" zuhause sorgt der neue Bartschneider ER-GB96 von Panasonic. Dank des kraftvollen High-Torque-Motors und der besonders scharfen und präzisen Schermesser gelingt auch die Rasur von dichten Bärten. Der leistungsstarke High-Torque-Motor sorgt für eine gleichmäßigere und effizientere Schnittleistung als konventionelle Motoren. Gerade bei dichten und langen Bärten entfaltet er seine volle Wirkung für ein exaktes und gründliches Styling.



Klingen: Hightech mit Tradition



Auch bei den Klingen setzt Panasonic auf Hightech: Für den Vollbart-Haarschneider wurden besonders schmale Schermesser entwickelt, die in Verbindung mit dem 45 Grad-Schliffwinkel für eine präzise Rasur sorgen. Die Klingen erfassen mehr Barthaare in einem Zug und können sogar flach anliegende Haare an den Wurzeln anheben. Die Klingen sind aus dem bekannten Yasuki Hagane Edelstahl gefertigt und stehen in der jahrtausendealten Tradition japanischer Schwertschmiedekunst. Gute Nachrichten für Menschen mit empfindlicher Haut: Die Klingen sind allergikergeeignet, da nickelfrei.



Präzision in den Details



Die gewünschte Barthaarlänge lässt sich mit dem Schnelleinstellrad in 59 Stufen zwischen 0,5 und 30 Millimeter einstellen und mit dem Schneidaufsatz bequem rasieren. Für das Styling feiner Konturen, wie zum Beispiel von Schnurrbärten, Kinnbärten oder Koteletten eignet sich der Präzisionsaufsatz des ER-GB96.



Pflegeleicht und immer dabei



Das Gerät ist wasserdicht und lässt sich unter fließendem Wasser leicht reinigen. Mit dem integrierten Akku kann der Rasierer im Akku- oder Netzbetrieb genutzt werden - und das sogar weltweit: Dank integrierter automatischer Spannungsanpassung von 100 - 240 Volt müssen keine lästigen Zusatzgeräte angeschlossen werden.



Verfügbarkeit



Ab April 2018 ist der neue Bartschneider ER-GB96 zu einem UVP von 99,- Euro erhältlich.



