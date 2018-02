Mainz (ots) - Mittwoch, 14. Februar 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Heiner Lauterbach ausgezeichnet - Verleihung des Askania Awards Christopher Plummer im Kino - Filmstart "Alles Geld der Welt" Verliebte Promis - Am 14. Februar ist Valentinstag



Mittwoch, 14. Februar 2018, 23.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Englands Männer specken ab - Kicken gegen Kalorien Erdogans gnadenloser Kampf - Kurden unter Beschuss "außendienst" in Las Vegas - Mit Elvis vor dem Traualtar



