Teva Pharmaceutical (WKN:883035) berichtete diese Woche über die Ergebnisse des vierten Quartals, die einen deutlichen Rückgang der Nachfrage nach seinem meistverkauften Medikament Copaxone, einem weit verbreiteten Multiple-Sklerose-Medikament, widerspiegeln.



Patente, die Copaxone vor generischer Konkurrenz schützen, wurden letztes Jahr für ungültig erklärt, und Mylan (WKN:A14NYH) erhielt vergangenen Herbst die Zulassung seiner Version von der Food and Drug Administration (FDA). Basierend auf den neuesten Ergebnissen von Teva Pharmaceutical scheint es, dass Mylans Medikament Marktanteile erobert, und wenn das so weitergeht, könnte es sich für die Investoren von Mylan gut auszahlen.

Was ist die Hintergrundgeschichte?

Copaxone ist das meistverkaufte MS-Medikament, und bis vor Kurzem war ...

