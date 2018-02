Frankfurt - Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar im Januar von 1,20 auf 1,24 EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) aufgewertet, so die Analysten der DekaBank. Am 25. Januar habe der EUR/USD-Wechselkurs sogar mit 1,25 den höchsten Stand seit Dezember 2014 erreicht. Kurz zuvor habe der US-Finanzminister Mnuchin auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos einen schwächeren Dollar als eine von der US-Regierung willkommene Entwicklung benannt und als gut für die USA bezeichnet.

