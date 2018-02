Wien - Laut Fed Funds Futures liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung auf der FOMC-Sitzung am 21. März derzeit bei über 90%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit William Dudley, dem Präsidenten der einflussreichen New York FED, habe ein hochrangiges Mitglied des geldpolitischen Komitees vor wenigen Tagen gesagt, er halte eine Zinsanhebung auf der März-Sitzung für angemessen. Die Analysten würden ihre Prognose für den Leitzinspfad daher anpassen und nun mit dem nächsten Zinsschritt schon im März und nicht erst im Juni rechnen.

