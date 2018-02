Frankfurt - Der chinesische Schattenbankenmarkt ist seit 2010 schnell gewachsen, so die Analysten der DekaBank.Die Größe des Marktes und die fehlende Transparenz hinsichtlich der bestehenden Kreditrisiken hätten dazu geführt, dass die Regulierung verschärft worden sei.Das Entstehen eines Schattenbankenmarktes sei allerdings nicht grundsätzlich als Fehlentwicklung zu betrachten. Schattenbanken seien Teil fast jeden Finanzsystems und in vielen Ländern seien die Schattenbankenmärkte deutlich größer als in China.

