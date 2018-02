Bonn (ots) - Russland - das Land, in dem der Weltfrauentag geboren wurde. Am 8.März 1917 leiten demonstrierende Frauen den Sturz des Zaren ein. Der Feminismus erlebt eine kurze Blüte. Noch vor vielen westlichen Ländern führt Russland das Wahlrecht für Frauen ein. Als erste weltweit dürfen sie legal abtreiben. Die erste Frau im All ist: eine Russin. Doch welche gesellschaftliche Stellung hat die Frau in der heutigen russischen Gesellschaft? ARD-Korrespondentin Golineh Atai begleitet unterschiedliche Frauen in ihrem Alltag.



In der Dokumentation von Golineh Atai geht es um Frauen, die die paradoxen Ansprüche der Gesellschaft an die Frau im eigenen Alltag erfahren. Sie alle wollen etwas verändern. Jewgenija Sakhar tätowiert Frauen, deren Körper Männergewalt erfahren haben. Swetlana Medwedewa will Kapitänin werden und kämpft vor Gericht gegen Berufsverbote für Frauen. Jewgenija Margurina klagt gegen ihren Arbeitgeber. Dieser schreibt ihr vor, wie sie auszusehen hat. Lolja Nordic entwirft feministische Mode und protestiert damit gegen das "Putinsche Patriarchat".



Ein Film von Golineh Atai, ARD-Studio Moskau, (phoenix/2018), 45'



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de