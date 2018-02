New York - Nach einer zweitägigen Erholungsrally sind die Anleger am Dienstag an den New Yorker Börsen wieder zögerlicher geworden. Der Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,22 Prozent auf 24'547,83 Punkte nach. Am Mittwoch könnten die Verbraucherpreise im Januar der Erwartung steigender Leitzinsen in den USA neue Nahrung geben. Diese Sorge hatte zuletzt die scharfe Korrektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...