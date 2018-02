TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 02/13/18 -- Ansar Financial And Development Corporation has declared a Dividend payable of CAD $0.03 on its Common Shares to shareholders of record on February 26, 2018.

The Company hereby notifies its shareholders that it will designate the full amount of such dividend as an "non-eligible dividend" for purposes of the Income Tax Act (Canada).

Ansar Financial And Development Corporation will begin trading ex-dividend on February 23, 2018.

Fevrier La Societe financiere et de developpement Ansar a declare un dividende a payer de 0,03 $ CA sur ses actions ordinaires aux actionnaires inscrits le 26 fevrier 2018.

La Societe avise par la presente ses actionnaires qu'elle designera le plein montant de ce dividende comme un "dividende non admissible" aux fins de la Loi de l'impot sur le revenu (Canada).

Ansar Financial And Development Corporation commencera a negocier le dividende ex-dividende le 23 fevrier 2018.

---------------------------------------------------------------------------- Symbol/Symbole: AFD ---------------------------------------------------------------------------- Ex-dividend Date/Date ex-dividende: le 23 fevrier/February 2018 ---------------------------------------------------------------------------- Record Date/Date d'enregistrement: le 26 fevrier /February 2018 ---------------------------------------------------------------------------- Payable Date/Date payable Le 12 Mars/ Mars 2018 ----------------------------------------------------------------------------

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplementaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel a l'adresse: Listings@thecse.com

To unsubscribe click here

Contacts:

Canadian Securities Exchange (CSE)

Listings

(416) 367-7340

Listings@thecse.com

www.thecse.com