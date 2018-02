BDI und BGA warnen: Durch die von Präsident Trump angedrohten Steuern zulasten der Handelspartner drohe eine wechselseitige Benachteiligung.

Die deutsche Wirtschaft reagiert besorgt auf von US-Präsident Donald Trump geplante höhere Importsteuern. "Wenn die USA ihre Zollbarrieren hochfahren, könnte dies eine gefährliche Spirale in Gang setzen", warnte der Präsident des Industrieverbandes BDI, Dieter Kempf, am Dienstag. Der Präsident des Handelsverbandes BGA, Holger Bingmann, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es sei davon auszugehen, dass auch deutsche Produkte von den Plänen für eine Steuer oder einen Ausgleichszoll betroffen wären. Sollte dies der Fall sein, werde die Europäische Union reagieren und ihrerseits über Handelsbeschränkungen nachdenken. "Das führt dann in eine unsinnige Spirale der wechselseitigen Benachteiligungen."

Trump hatte am Montag angekündigt, "wechselseitige Steuern" auf Güter aus Ländern verhängen zu wollen, die ihrerseits Zölle auf amerikanische Waren erheben. Details ließ er aber weitgehend offen. Es wird befürchtet, dass deutschen und anderen ausländischen Unternehmen eine Verteuerung ihrer Waren in den USA und damit ein geringerer Absatz droht.

"Wir sind besorgt", schrieb Kempf in einer E-Mail an die Nachrichtenagentur ...

